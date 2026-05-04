25enne accoltellato in un cortile condominiale all'Appio | è grave la donna in carcere per tentato omicidio
Un giovane di 25 anni è stato ferito con un coltello nel cortile di un condominio nell’area Appio Latino a Roma. La vittima si trova in condizioni gravi. Una donna di 32 anni è stata arrestata e portata in carcere con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio è avvenuto durante un’accesa discussione tra le due persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.
Una 32enne è finita in carcere per tentato omicidio. Avrebbe accoltellato un 25enne durante una lite nel cortile di un condominio in zona Appio Latino a Roma. La vittima, soccorsa in codice rosso, non rischia di morire.🔗 Leggi su Fanpage.it
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