25enne accoltellato in un cortile condominiale all'Appio | è grave la donna in carcere per tentato omicidio

Un giovane di 25 anni è stato ferito con un coltello nel cortile di un condominio nell’area Appio Latino a Roma. La vittima si trova in condizioni gravi. Una donna di 32 anni è stata arrestata e portata in carcere con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio è avvenuto durante un’accesa discussione tra le due persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.