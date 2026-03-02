È morto il 20enne accoltellato al cuore alla stazione di Lecco arrestato 25enne | l'ipotesi dell'omicidio

Un 20enne è deceduto in ospedale dopo essere stato accoltellato al cuore vicino alla stazione di Lecco. Il suo aggressore, un 25enne, è stato arrestato e ora si trova sotto indagine con l'ipotesi di omicidio. La vicenda si è verificata nelle vicinanze della stazione e il giovane è morto pochi giorni dopo l'aggressione.

È morto in ospedale il 20enne che era stato accoltellato nei pressi della stazione di Lecco. Si aggrava così la posizione del 25enne arrestato perché ritenuto il presunto responsabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it Accoltellato vicino alla stazione di Lecco, 20enne in gravissime condizioni: arrestato 25enneUn ragazzo di 20 anni è stato accoltellato da un 25enne nei pressi della stazione ferroviaria di Lecco. Accoltellato alla stazione Lecco: 20enne in fin di vita, arrestato l’aggressore di 25 anniLecco, 1 marzo 2026 – Un ragazzo di 20 anni lotta per non morire, un giovane di 25 è in carcere per averlo accoltellato. Aggiornamenti e notizie su Lecco. Temi più discussi: Accoltellamento in centro Lecco: 20enne in prognosi riservata. Fermato dai carabinieri l'autore; Lecco, accoltella un 20enne dopo una lite: arrestato 25enne; Accoltellato vicino alla stazione di Lecco, 20enne in gravissime condizioni: arrestato 25enne; Carnevalone 2026. Accoltellato vicino alla stazione di Lecco, 20enne in gravissime condizioni: arrestato 25enneUn ragazzo di 20 anni è stato accoltellato da un 25enne nei pressi della stazione ferroviaria di Lecco. Il giovane è stato trasferito in ospedale in gravissime condizioni. fanpage.it Lecco: lite con coltello, arrestato 25enneNotte di violenza a Lecco, dove i Carabinieri della Compagnia cittadina hanno arrestato un 25enne ritenuto responsabile di un accoltellamento ai danni di un 20enne. L’episodio si è verificato nella no ... ticinonotizie.it Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato da un 25enne nei pressi della stazione ferroviaria di Lecco. Il giovane è stato trasferito in ospedale in gravissime condizioni. - facebook.com facebook Illesa dopo volo di circa tre metri da un impianto nella località sciistica tra Bergamo e Lecco x.com