Influencer investe passanti a Londra fuori da una discoteca arrestata per tentato omicidio | grave una donna

Un incidente si è verificato nel centro di Londra, vicino a una discoteca, coinvolgendo un'auto condotta da un'influencer. Tre persone sono rimaste ferite, tra cui una donna grave. La donna alla guida è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente mentre i soccorsi hanno soccorso i feriti sul luogo. La dinamica dell’incidente rimane ancora da chiarire.

Momenti di paura nel cuore di Londra, tra Soho e Oxford Street, dove una donna alla guida di un’auto avrebbe investito diversi passanti all’esterno di un locale notturno. L’episodio è avvenuto intorno alle 4.30 del mattino del 19 aprile, in una zona ancora affollata da persone in uscita dai locali. La conducente sarebbe Rielle, una 29enne descritta dalle fonti di polizia come “una influencer” e sarebbe stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio e lesioni gravi. Tre persone sono state ferite e, tra queste, una donna di circa 30 anni, Klaudia Gam, è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche. Secondo alcune fonti, potrebbe essere stata colpita volontariamente dopo una lite.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Influencer investe passanti a Londra fuori da una discoteca, arrestata per tentato omicidio: grave una donna Notizie correlate Leggi anche: Aggressione violenta fuori discoteca: otto misure cautelari per tentato omicidio Organizza imboscata e ferisce gravemente una ragazza: 25enne arrestata per tentato omicidioOggi i carabinieri hanno posto agli arresti domiciliari una 25enne napoletana, residente a Lodi, con l'accusa di tentato omicidio ai danni di una...