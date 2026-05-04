203 colpi di cacciavite Omicidio Eros Rossi l’autopsia cambia tutto

L’autopsia sul corpo di Eros Rossi, il 41enne assassinato nella notte tra il 17 e il 18 aprile in una casa a Torre Canne di Fasano, ha fornito nuovi dettagli sulla vicenda. I risultati hanno rivelato che sono stati trovati 203 colpi di cacciavite sul corpo della vittima, un elemento che modifica la ricostruzione iniziale dell’omicidio. La scoperta ha portato a un riesame degli elementi raccolti durante le indagini.

L’ autopsia ha restituito un quadro ancora più drammatico sull’omicidio di Eros Rossi, il 41enne ucciso nella notte tra il 17 e il 18 aprile in un’abitazione a Torre Canne di Fasano, nel Brindisino. Secondo quanto emerso dall’esame eseguito dal medico legale Biagio Solarino lo scorso 23 aprile, la vittima sarebbe stata colpita con una violenza impressionante: 203 fendenti, inferti molto probabilmente con un cacciavite, in gran parte sulla parte destra del corpo. Per il delitto si trova in carcere Teodoro Cavaliere, 40 anni, amico della vittima, accusato di omicidio volontario. Fu lui stesso, subito dopo i fatti, ad avvertire il padre e poi i carabinieri, raccontando “di aver agito per difendersi”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Notizie correlate Leggi anche: Omicidio di Eros Rossi a Brindisi, l’autopsia conferma 200 colpi di cacciavite al volto, fatale quello alla carotide Omicidio Eros Rossi, i primi risultati dell'autopsia: oltre 200 i colpi infertiBRINDISI - Se il gip del tribunale di Brindisi Simone Orazio, nell'ordinanza che dispone la custodia in carcere di Teodoro Cavaliere, ha parlato di... Contenuti e approfondimenti Omicidio di Eros Rossi a Brindisi, l’autopsia conferma 200 colpi di cacciavite al volto, fatale quello alla carotideEros Rossi è stato ucciso con 203 colpi di cacciavite. Le ferite sono soprattutto al volto mentre quella fatale è alla carotide ... fanpage.it Eros Rossi, l'autopsia svela il massacro: «Ucciso con 203 colpi di cacciavite». L'amico aveva detto di essersi difesoDall'autopsia emerge la verità sull'omicidio di Eros Rossi, il 41enne ucciso dopo una lite nella sua abitazione a Torre Canne di Fasano, nella notte tra il 17 e 18 ... ilmattino.it