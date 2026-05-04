1976 Terra Nuova | la Rai regionale racconta il Friuli che guarda al futuro
Nel 1976, la Rai regionale dedicò un programma al Friuli, focalizzandosi sulla sua prospettiva futura. La trasmissione non si limitò a ricordare eventi passati, ma si concentrò su un’analisi delle conseguenze delle distruzioni del passato, portando lo sguardo alle sfide attuali e alle possibilità di sviluppo. Un approfondimento che invitava a riflettere sul percorso di una regione ancora in fase di ricostruzione.
Non una semplice commemorazione, ma una riflessione profonda che parte dalle macerie del passato per interrogare il presente e progettare il domani. In occasione del del 50° anniversario del terremoto che nel 1976 scosse il Friuli, causando quasi mille vittime, la sede Rai del Friuli Venezia.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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