1946-2026 il lungo viaggio di Repubblica e Statuto siciliano Convegno a Palermo promosso dall’USR Sicilia

A pochi giorni dalle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario dello Statuto Siciliano, a Palermo si tiene un convegno promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale. L’evento si svolge nel Palazzo dei Normanni e coinvolge figure istituzionali e docenti, con l’obiettivo di approfondire il ruolo storico e normativo dello Statuto e il suo rapporto con il lungo percorso della Repubblica italiana.

A una settimana dalle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario dello Statuto Siciliano, Palazzo dei Normanni ospita un appuntamento che intreccia memoria istituzionale e formazione scolastica. Il 7 maggio, alle 9, la sala Piersanti Mattarella dell’Ars diventa il palcoscenico della tavola rotonda intitolata “Repubblica e Autonomia Siciliana: evoluzione e prospettive a ottant’anni dalle origini”. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione, arriva a pochi giorni dal 15 maggio, giorno esatto in cui lo Statuto compie ottant’anni. Due le carte...🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate "Il lungo cammino della Costituente", al Circolo della Stampa il convegno promosso dall'ANPI Avellino in occasione del 25 aprileIn occasione dell’81° anniversario della Liberazione, il Comitato Provinciale ANPI di Avellino promuove un incontro di alto profilo civile e storico... Tour "Acqua letteraria", il convegno promosso dall'Alto CaloreIl Tour Acqua Letteraria rappresenta un momento di incontro dedicato a dialoghi, scienza e cultura attorno alla risorsa acqua, elemento fondamentale... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Viva l’Italia, viva la Repubblica!, in Classense la mostra per gli 80 anni del referendum del 2 giugno 1946; Riccione in festa: il lungo ponte del Primo maggio è un mosaico di spettacoli, gusto, artigianato, ciclismo e cultura; I 10 eventi con cui accendere il lungo weekend del 1° maggio; Roma ospiterà la tappa conclusiva del Giro d'Italia 2026: È la vittoria della nostra città. La lunga marcia per il referendum: Votate le donne alla CostituenteLe donne della Repubblica, decima puntata. A maggio del 1946 la campagna entra nel vivo con una grande mobilitazione femminile per portare tutte alle urne ... bologna.repubblica.it Rimini. Cineteca, conferenze sulla nascita della Repubblica dall’8 maggio al 15 giugno alle 17.30Rimini. Cineteca, conferenze sulla nascita della Repubblica dall'8 maggio al 15 giugno alle 17.30. Ottant’anni fa, il 2 giugno 1946, ... lapiazzarimini.it la Repubblica. . Sono ore di angoscia per i familiari di un giovane di Padova scomparso a Budapest il primo maggio. Davide Lucchelli, 24 anni, batterista, era in Ungheria per la sua prima trasferta all’estero con la band punk rock di Treviso, Oggetto sconosciut - facebook.com facebook Flotilla, per i due arrestati altri due giorni di carcere. Gli avvocati: “È un sequestro” - la Repubblica x.com