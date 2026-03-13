Tour Acqua letteraria il convegno promosso dall' Alto Calore

Il Tour Acqua Letteraria rappresenta un momento di incontro dedicato a dialoghi, scienza e cultura attorno alla risorsa acqua, elemento fondamentale che unisce comunità e territori. Con l'iniziativa S.O.S.tenibilMENTE, il convegno si svolgerà il 19 marzo 2026 alle ore 09.00 presso la Sala Convegni dell'Alto Calore Servizi S.p.A. in Corso Europa n. 41 ad Avellino (AV). Dopo l'apertura del convegno, moderata dal Prof. Giovanni Perillo dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope, interverranno autorevoli rappresentanti istituzionali e del settore idrico: la Dott.ssa Giuliana Perrotta, Commissario Prefettizio del Comune di Avellino; la Prof. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

