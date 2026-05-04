16mila recensioni e vari nemici

Robert Christgau, critico musicale di lunga data, ha accumulato oltre 16.000 recensioni nel corso della sua carriera. La sua influenza si estende su diversi decenni e generi, suscitando opinioni contrastanti tra appassionati e artisti. Nonostante le critiche, il suo lavoro è riconosciuto come uno dei contributi più significativi nel campo della critica musicale. La sua attività ha suscitato reazioni e discussioni tra chi segue e chi si oppone al suo approccio.

Nel luglio del 1969 la rivista musicale The Village Voice pubblicò il primo numero della rubrica Consumer Guide. La scriveva Robert Christgau, giovane critico musicale che nel biennio precedente si era fatto notare per lo stile analitico, prolisso e approfondito delle recensioni che scriveva per Esquire. Con la Consumer Guide stravolse completamente il tono e la forma delle sue recensioni: diventarono più ermetiche, spesso composte da una sola frase, e decisamente perentorie. Christgau si inventò anche un suo personalissimo metodo di valutazione, mutuato dal sistema con cui vengono assegnati i voti nelle scuole statunitensi: i punteggi andavano da A+ (quello più alto) a E- (il più basso).🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - 16mila recensioni e vari nemici Notizie correlate Oltre 16mila presenze alla mostra ’A modo mio’Si sono concluse con uno straordinario successo le celebrazioni per il 60° anniversario della Maison Anna Marchetti (1966–2026). Licenziata per 16mila euro persi: colpa del phishingPhishing in azienda: quando un errore di mail costa il posto di lavoro Un errore di distrazione al computer può costare il posto di lavoro.