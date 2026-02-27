Licenziata per 16mila euro persi | colpa del phishing

Una dipendente è stata licenziata dopo aver subito una perdita di 16mila euro a causa di un attacco di phishing via email. L’errore si è verificato durante un’operazione di routine, portando alla divulgazione di dati sensibili e alla conseguente perdita finanziaria per l’azienda. La vicenda evidenzia come un singolo errore di distrazione possa avere conseguenze immediate e drastiche sul rapporto di lavoro.

Phishing in azienda: quando un errore di mail costa il posto di lavoro. Un errore di distrazione al computer può costare il posto di lavoro. Lo conferma una recente sentenza della Cassazione che ha stabilito la legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente caduto vittima di un attacco di phishing, causando un danno economico all’azienda. La vicenda, che ha come protagonista un’addetta alla contabilità con trent’anni di anzianità, solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità dei lavoratori nell’era digitale e sulle misure di sicurezza informatica nelle aziende. Tutto è iniziato con una mail apparentemente proveniente dal presidente della società, che chiedeva con urgenza un bonifico di circa 16mila euro verso un conto nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Ameve.eu Verde urbano, persi 34mila euro di fondi regionali. Le opposizioni: "Colpa del Comune, andremo alla Corte dei Conti"Sulla perdita del contributo regionale di 35mila euro per un progetto di forestazione urbana in viale Europa a Ravenna, Fratelli d'Italia intende... Catania, fiume Simeto a rischio: 160mila euro persi per colpaCatania perde fondi europei per il Simeto: tra burocrazia e rischio ambientale La città di Catania dovrà rinunciare a 160mila euro destinati alla... Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia. Rifiuta un diamante da 14mila euro e viene licenziata: la sentenza del giudiceUn diamante da 14mila euro consegnato per un compleanno, un rifiuto chiaro e definitivo, poi il licenziamento a giugno 2025 con la motivazione di un presunto disguido sulle ferie. Il Tribunale civile ... blogsicilia.it Insulta l'azienda su TikTok e viene licenziato. I dettagliUn operaio è stato licenziato dopo aver pubblicato 20 video in cui insultava l’azienda. Nonostante il ricorso, ha dovuto lasciare 2.300 euro di stipendio. msn.com