Oltre 16mila presenze alla mostra ’A modo mio’

Si sono concluse con uno straordinario successo le celebrazioni per il 60° anniversario della Maison Anna Marchetti (1966–2026). La mostra ’A Modo Mio – Anna Marchetti, 60 anni di Eleganza’, ospitata presso la chiesa della Fondazione Collegio San Carlo, ha registrato 16.289 visitatori in sole tre settimane, segnando un risultato senza precedenti per un evento dedicato alla moda a Modena. Un’affluenza straordinaria che ha visto la partecipazione non solo di cittadini, scuole e istituzioni, ma anche di turisti provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi stranieri del mondo, attratti da un progetto capace di raccontare l’eccellenza del Made in Italy attraverso sei decenni di creatività, artigianato e visione imprenditoriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

