165 anni dell’Esercito Italiano Tajani | Donne e uomini che servono l’Italia con disciplina

Oggi si festeggiano 165 anni dall’istituzione dell’Esercito Italiano. La cerimonia ha visto la partecipazione di autorità e rappresentanti delle forze armate, con il ministro della difesa che ha ricordato il ruolo delle donne e degli uomini che compongono le forze armate. Durante l’evento sono state esposte uniformi storiche e sono stati effettuati schieramenti di unità militari. La celebrazione si è svolta in varie location del territorio nazionale.

ROMA - "Oggi celebriamo il 165° anniversario della fondazione dell’Esercito Italiano. Donne e uomini che servono l’Italia con disciplina, competenza e senso del dovere: portatori di pace negli scenari internazionali, sempre al fianco dei cittadini e delle nostre Istituzioni. Grazie per ciò che fate ogni giorno, con coraggio e professionalità. Onore all’Esercito Italiano e un pensiero a tutti i caduti". E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il vice presidente del consiglio, nonché ministro degli affari esteri, Antonio Tajani (foto).🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - 165 anni dell’Esercito Italiano, Tajani: “Donne e uomini che servono l’Italia con disciplina” Notizie correlate Leggi anche: 165 anni dell’Esercito Italiano, Salvini: “Sempre al vostro fianco” Quirinale, i 165 anni dell'esercito italiano: "Una scelta per amore della Patria"L'esercito italiano compie oggi i suoi 165 anni e per l'occasione il Quirinale ha accolto i vertici delle Forze armate fra cui il Capo di Stato... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Celebrazione del 165° anniversario dell'Esercito Italiano; La FMI all’Aquila per il 165° anniversario dell’Esercito Italiano; 4 maggio: l’Esercito Italiano compie 165 anni; 165° anniversario dell’Esercito: Mattarella assiste al Cambio della Guardia sulla Piazza del Quirinale. 165 anni dell’Esercito Italiano, Salvini: Sempre al vostro fiancoROMA - 165 anni di Esercito Italiano. 165 anni di onore, disciplina e servizio. A chi indossa la divisa e lavora ogni giorno per la difesa del nostro ... lopinionista.it Il 4 maggio di 165 anni fa nasceva l'esercito italianoTante le carriere possibili per i giovani: circa 400 i candidati che si presentano ogni anno ai concorsi in Liguria ... rainews.it Nel 165° anniversario dell’Esercito Italiano, rendiamo onore a donne e uomini che ogni giorno incarnano disciplina, coraggio e spirito di sacrificio. Da oltre un secolo e mezzo, l’Esercito è presidio della nostra libertà e custode della sicurezza nazionale, simbol - facebook.com facebook Oggi, 4 maggio, celebriamo il 165° anniversario della fondazione dell’Esercito Italiano. Una storia fatta di disciplina, sacrificio e senso del dovere, al servizio dell’Italia e degli italiani. x.com