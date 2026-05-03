L’Aquila parcheggio Porta Leoni | blocco per il 165° dell’Esercito

A L’Aquila, il parcheggio Porta Leoni sarà completamente chiuso per celebrare il 165° anniversario dell’Esercito. La chiusura impedirà l’accesso all’area nelle prossime ore, costringendo i residenti a cercare alternative nelle zone circostanti. La viabilità nella zona subirà modifiche temporanee, con divieti di sosta e deviazioni previste per agevolare le operazioni di commemorazione. Le autorità hanno comunicato le indicazioni per gli spostamenti e i percorsi alternativi.

? Cosa scoprirai Dove si sposteranno i residenti per evitare il blocco totale?. Come cambierà la viabilità in zona Porta Leoni nelle prossime ore?. Chi dovrà liberare obbligatoriamente i posti auto entro lunedì pomeriggio?. Perché la Giunta ha deciso di riservare l'area solo ai militari?.? In Breve Blocco attivo dalle 15 di lunedì 4 maggio fino alle 17 di martedì 5 maggio.. Provvedimento basato sulla deliberazione di Giunta comunale numero 164 del 10 aprile.. Area riservata esclusivamente al personale militare per esigenze logistiche del 165° anniversario.. Cittadini e residenti devono liberare i posti auto per evitare disagi alla mobilità.....🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila, parcheggio Porta Leoni: blocco per il 165° dell’Esercito Notizie correlate Esercito Iran, 'se prosegue il blocco Usa, noi bloccheremo Mar RossoL'esercito iraniano avverte che bloccherà il Mar Rosso se il blocco navale statunitense dovesse continuare. Verona, 18 anni dopo: il ricordo di Nicola Tommasoli a Porta Leoni? Cosa scoprirai Cosa scatenò l'aggressione brutale tra i vicoli di Porta Leoni? Chi erano i cinque responsabili del pestaggio ideologico? Perché la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Rotary Club Assisi a L’Aquila: incontro tra i due club nel segno di cultura e amicizia. L’Aquila: Festa dell’Esercito, stop temporaneo parcheggio Porta LeoniL'Aquila, Festa nazionale dell'Esercito Italiano per il 165° anniversario delle Forze Armate. Via le auto dal park di Porta Leoni ... rete8.it Parcheggio di Porta Leoni temporaneamente non fruibileE' stato disposto l’utilizzo esclusivo del parcheggio di Porta Leoni da parte del personale dell’Esercito, per esigenze logistiche ... laquilablog.it