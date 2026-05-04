13 km a piedi | una domenica tra storia panorami e sapori

Domenica 10 maggio si svolgerà una camminata di 13 chilometri nel territorio di Mercato Saraceno, organizzata da Ecotrail di Cesena in collaborazione con Easy Runner di Mercato Saraceno. L’itinerario prevede un percorso a piedi che attraversa paesaggi e siti storici della zona, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire i punti più caratteristici del territorio. L’evento è aperto sia a sportivi che a persone interessate a conoscere meglio questa parte della regione.

Una camminata guidata di 13 chilometri per conoscere il territorio di Mercato Saraceno. A organizzare la gita sportiva per domenica 10 maggio è Ecotrail di Cesena che, insieme a Easy Runner di Mercato Saraceno, darà la possibilità a sportivi e non di conoscere un pezzo della nostra terra. Easy.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Klint Iebvt Pils, Gandrz Iesprdm Kalnos! | Kempera Brauciens (EP02) Notizie correlate Pianfei: 13 km tra boschi e sapori, torna la MangiandandoIl 26 aprile, il comune di Pianfei ospiterà la diciassettesima edizione della Mangiandando, un evento che coniuga il trekking naturalistico con... Leggi anche: Un’intera domenica tra shopping con il Mercatino da Forte dei Marmi, arte e sapori a km zero