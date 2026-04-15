Un’intera domenica tra shopping con il Mercatino da Forte dei Marmi arte e sapori a km zero

Domenica 19 aprile, viale Marconi a Castrocaro Terme si trasformerà in un mercato a cielo aperto grazie alla presenza de Il Mercatino da Forte dei Marmi. L'evento offrirà una selezione di prodotti artigianali di qualità, capi di abbigliamento e tendenze di moda, arricchendo una giornata dedicata allo shopping. La manifestazione si inserisce in un programma che include anche esposizioni di arte e assaggi di prodotti a chilometro zero.

Una domenica all'insegna dello shopping nel cuore di Castrocaro Terme. Domenica 19 aprile viale Marconi si trasformerà in un'elegante "boutique a cielo aperto" grazie alla presenza de Il Mercatino da Forte dei Marmi, con le sue proposte di artigianato di qualità, capi ricercati e tendenze sempre.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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