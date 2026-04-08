Il 26 aprile si terrà a Pianfei la diciassettesima edizione della Mangiandando, un evento che combina escursioni di trekking attraverso boschi e zone naturali con la degustazione di prodotti enogastronomici locali. La manifestazione prevede un percorso di circa 13 chilometri, durante il quale i partecipanti potranno gustare specialità tipiche della zona. L’evento è aperto a tutti e si svolgerà nel territorio comunale.

Il 26 aprile, il comune di Pianfei ospiterà la diciassettesima edizione della Mangiandando, un evento che coniuga il trekking naturalistico con l’enogastronomia locale. L’iniziativa vedrà protagonisti appassionati di camminate e buona cucina in un percorso tra boschi e paesaggi primaverili. L’appuntamento parte dalle ore 8.30 presso l’area sportiva di via Bisalta a Pianfei, dove le partenze saranno organizzate a scaglioni. I partecipanti affronteranno un tragitto di circa 13 chilometri, caratterizzato da diversi punti di ristoro distribuiti lungo il cammino. Una rete di cooperazione tra le Pro Loco del territorio. L’organizzazione dell’evento è guidata dalla Pro Loco di Pianfei, che ha stabilito una collaborazione strategica con diverse realtà locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pianfei: 13 km tra boschi e sapori, torna la Mangiandando

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