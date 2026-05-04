12 scarpe nello stomaco Scoperta horror in un coccodrillo

Nel Sudafrica, vicino a Komatipoort, nel Crocodile River, un enorme coccodrillo è stato abbattuto e al suo interno sono stati trovati resti umani. Tra i vari oggetti rinvenuti, si contano dodici scarpe che si trovavano nello stomaco dell’animale. La scoperta ha suscitato scalpore tra le autorità e i ricercatori locali, che stanno analizzando i dettagli del ritrovamento.

Una scoperta inquietante arriva dal Sudafrica, dove alcuni resti umani sono stati trovati nello stomaco di un enorme coccodrillo abbattuto nel Crocodile River, vicino a Komatipoort, nella provincia del Mpumalanga. Il rettile, lungo circa 4,5 metri e pesante quasi 500 chili, potrebbe essere la chiave per chiarire la scomparsa di Gabriel Batista, 59 anni, proprietario di un lodge della zona, di cui non si avevano più notizie dal 27 aprile. Il coccodrillo è stato abbattuto nel pomeriggio di sabato 2 maggio 2026, dopo giorni di ricerche legate alla sparizione dell’uomo. Durante l’autopsia dell’animale, gli investigatori hanno recuperato materiale compatibile con resti umani.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Resti umani nello stomaco di un coccodrillo in Sudafrica, forse è uomo scomparso: "Ritrovate anche sei scarpe spaiate"Resti umani sono stati rinvenuti nello stomaco di un coccodrillo di 4,5 metri abbattuto nel Crocodile River, nei pressi di Komatipoort, nella... Fiumicino: pelli di coccodrillo e pitone in scarpe di lusso, scoperto traffico all’aeroportoScoperto all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino un traffico illecito di pelli di rettile. Panoramica sull’argomento Sudafrica, nello stomaco del coccodrillo gigante resti umani e sei scarpe: la polizia lo abbatteScoperta choc. Resti umani trovati nello stomaco di un coccodrillo di oltre 4 metri abbattuto nel Crocodile River, vicino a Komatipoort, in Sudafrica: per la polizia potrebbero essere legati alla scom ... repubblica.it Sudafrica, abbattuto coccodrillo di 500 chili: il mistero dei resti umani e delle 12 scarpe nello stomacoUn fiume gonfio, il rumore sordo dell’acqua in piena e una presenza immobile che nasconde una verità inquietante. È lungo le rive del Crocodile River, vicino a Komatipoort, nella provincia sudafricana ... tg.la7.it