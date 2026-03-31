Fiumicino | pelli di coccodrillo e pitone in scarpe di lusso scoperto traffico all’aeroporto

All'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino è stato individuato un traffico illecito di pelli di coccodrillo e pitone utilizzate per la produzione di scarpe di lusso. Le autorità hanno sequestrato un grande quantitativo di materiali e hanno individuato alcuni sospetti coinvolti nelle attività illecite. L'indagine prosegue per chiarire le responsabilità e le modalità del traffico.

Scoperto all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino un traffico illecito di pelli di rettile. La guardia di finanza di Roma, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dell’Ufficio Lazio 2, ha intercettato spedizioni sospette provenienti dagli Stati Uniti e dal Messico contenenti scarpe realizzate con pelli pregiate di rettili protetti. Scoperte di merci contraffatte. I pacchi, dichiarati come comuni stivali da equitazione, contenevano in realtà prodotti in pelle di coccodrillo e pitone, falsamente etichettati per eludere i controlli doganali. L’irregolarità è stata individuata durante le ispezioni sulle merci. Secondo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Fiumicino: pelli di coccodrillo e pitone in scarpe di lusso, scoperto traffico all’aeroporto Articoli correlati Fiumicino, sequestrate calzature in coccodrillo e pitone: pelli di specie a rischio estinzioneFiumicino, 31 marzo 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, in sinergia con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM)... Orologi di lusso e fatture false: scoperto a Malpensa un traffico da oltre 100 milioni di euroBusto Arsizio (Varese), 20 marzo 2026 – Un giro clandestino di orologi di lusso, organizzato sfruttando il sistema delle spedizioni internazionali e... Altri aggiornamenti Discussioni sull' argomento Coccodrillo, pitone e varano: sventato a Fiumicino traffico illegale destinato a brand di lusso; Traffico illegale di pelle di coccodrillo e pitone per l'alta moda: sequestro all'Aeroporto di Fiumicino. Roma, pelli di coccodrillo e pitone: scoperto traffico illegale all'aeroporto di FiumicinoROMA (ITALPRESS) - I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'Ufficio Lazio 2, hanno intercettato ... ilmessaggero.it