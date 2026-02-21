una mostra triestina racconta la vita e le esperienze di un celebre stylist

Una mostra a Trieste mette in mostra la vita di un noto stylist, svelando il suo percorso e le difficoltà affrontate. La rassegna espone fotografie e oggetti personali, offrendo uno sguardo diretto sulla professione. Molti non conoscono le sfide quotidiane di chi lavora nel settore della moda, tra scelte di stile e pressioni del mercato. La mostra invita i visitatori a scoprire cosa si cela dietro ogni look.

Q uanto lavoro si nasconde dietro le mani e lo sguardo di uno stylist? Ancora troppo poche sono le persone che riescono a capirlo. Parlando proprio di chi da anni veste le più grandi personalità del mondo musicale, uno sguardo internazionale lo offrirà Exposure. Quando il mondo ti guarda, da Harry Styles a Lady Gaga, quarta mostra presentata da ITS Arcademy – Museum of Art in Fashion di Trieste, dal 26 marzo al 3 maggio. Lo stylist di Nino Frassica a Sanremo? È Francesco Gabbani: «Ti ho portato l’abito da totano» X Leggi anche › Da New York a Trieste: dove e quando vedere le mostre moda più interessanti del 2026 Un ottimo modo per chiarirsi un po’ le idee su questo universo, grazie alla visione e alle esperienze di uno dei grandi protagonisti dello styling contemporaneo, Tom Eerebout, che ripercorre la storia di tanti incontri, in 18 anni di carriera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

