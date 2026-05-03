Il ministero della Cultura ha comunicato che non è stato formalmente invitato alla prossima edizione della Biennale. La risposta arriva in seguito a un confronto tra gli esponenti del ministero e i responsabili della manifestazione artistica, che si è concluso senza un accordo ufficiale. La discussione riguarda le modalità di partecipazione e il ruolo delle istituzioni pubbliche nell’evento, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle intenzioni di entrambe le parti.

Dal confronto tra gli emissari del ministero della Cultura (MiC) e i vertici della Biennale di Venezia, in merito alla questione inerente la partecipazione della Russia alla manifestazione, è nata una relazione di 7 pagine dalla quale si evincerebbe che “la Federazione russa non è stata formalmente invitata”. L’incontro Un tavolo che ha visto, come anticipato da Il Corriere, la partecipazione da un lato dei rappresentanti del ministro Giuli Valerio Sarcone (capo di gabinetto), Luca Maggi e Arianna Proietti (del Servizio Ispettivo) e Orsola Bonifati (direzione Generale Creatività Contemporanea) e dall’altra il direttore generale delle kermesse Andrea Del Mercato, Debora Rossi, Francesca Oddi e Martina Ballarin.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Russia formalmente non invitata”. Botta e risposta tra ministero della Cultura e vertici della Biennale

Notizie correlate

Il ministero della Cultura fa ispezionare il padiglione della Russia alla Biennale | GUARDAIl ministero della Cultura ha inviato gli ispettori alla Biennale di Venezia: obiettivo, acquisire informazioni sulla riapertura del Padiglione russo...

Biennale Venezia 2026, ispettori MiC: “Federazione russa non è stata formalmente invitata”Botta e risposta tra gli 007 del MiC e i vertici della Fondazione Biennale Venezia: “La Federazione russa non è stata formalmente invitata”.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: La relazione degli ispettori Mic, per la Biennale: Mosca non formalmente invitata; Biennale, esclusivo: i verbali dell’ispezione del Ministero; Biennale, Salvini: Sono sempre d'accordo con il presidente del Consiglio. Meloni ride VIDEO; Centinaia di ragazzini senza mascherina all'Area City per il rapper Baby Gang.

Russia formalmente non invitata. Botta e risposta tra ministero della Cultura e vertici della Biennale di VeneziaIl documento sarà sul tavolo del presidente del Consiglio Giorgia Meloni già dalla giornata di domani, lunedì 4 maggio ... ilgiornale.it

Biennale, la relazione degli ispettori: Russia non formalmente invitata. Sanzioni rispettate, padiglione non aperto al pubblicoLe anticipazioni sul Corriere sulle 7 pagine di Relazione messa a punto dagli ispettori inviati dal ministero della Cultura alla Biennale di Venezia, ... huffingtonpost.it

Biennale, la relazione degli ispettori: "Russia non formalmente invitata. Sanzioni rispettate, padiglione non aperto al pubblico" x.com

Mentre i leader europei si riuniscono oggi a Cipro per il secondo giorno del vertice, oltre al nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, l’UE ha formalmente approvato il prestito da 90 miliardi di euro all’Ucraina. A marzo gli aiuti a Kiev erano stati bloccati dal - facebook.com facebook