LIVE Sinner-Jodar ATP Madrid 2026 in DIRETTA | tra poco in campo il n1

Tra pochi minuti inizia la partita tra Jodar e Sinner nell’ATP Madrid 2026. Ieri il tennista italiano era apparso visibilmente nervoso durante un allenamento, ma il motivo di questa tensione si è scoperto in seguito. La gara sarà trasmessa in diretta, e gli spettatori potranno seguire gli sviluppi sul campo in tempo reale. La partita rappresenta un momento importante per il torneo di questa settimana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.52 Ieri vi avevamo raccontato di un Sinner corrucciato. Successivamente si è compreso il motivo. L’azzurro non ha gradito di giocare alle 11.00. “ Non mi succedeva da tanti anni, il mio corpo non era fisiologicamente abituato “. Va detto che gli organizzatori hanno ‘accontentato’ il n.1, di fatto non piazzandolo mai nella sessione serale (ancora meno gradita dall’italiano). 15.50 Sinner oggi dovrà sfatare un tabù: a Madrid non è mai andato oltre i quarti di finale. 15.47 Chi vince troverà in semifinale uno tra il francese Fils ed il ceco Lehecka, che ha eliminato Musetti agli ottavi. 15.42 L’astro nascente iberico si sta rendendo artefice di una scalata da urlo nel ranking ATP.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: tra poco in campo il n.1 Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sinner-Moller, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: tra poco in campo il n.1 al mondo LIVE Sinner-Norrie, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: tra poco in campo il n.1 al mondoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-LEHECKA (2° MATCH DALLE 11. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Torna in campo Sinner: dove vedere la sfida contro Jodar a Madrid; Sinner-Jodar si vedrà su TV8 in chiaro oggi? Orario, canali esatti, streaming; Sinner-Jodar, vale un posto in semifinale: in campo dalle 16.00; Sinner-Jodar oggi a Madrid, Jannik sfida il talento spagnolo: a che ora si gioca e dove vederlo in TV e streaming. LIVE Sinner-Jodar, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: tra poco in campo il n.1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Sinner oggi dovrà sfatare un tabù: a Madrid non è mai andato oltre i quarti di finale. 15.47 Chi vince ... oasport.it Sinner-Jodar in diretta LIVE all’ATP Madrid 2026, in campo dalle 16: Jannik sfida il talento spagnolo nei quartiJannik Sinner gioca oggi contro Rafael Jodar nei quarti di finale del torneo di Madrid a partire dalle ore 16. Il numero uno al mondo scende in campo sul Manolo Santana Stadium contro il talento spagn ... fanpage.it «Posso battere Sinner»: Jodar, giovanissimo e irriverente Guarda le immagini - facebook.com facebook Rafa Jodar crede nelle sue qualità Alle 16 Jannik Sinner affronterà il giovane astro nascente del tennis spagnolo Rafa Jodar, attualmente numero 42 del mondo, il quale non ha intenzione di dare per vinto davanti al tennista italiano #Tennis #Sinner #Jo x.com