Zverev-Sinner ma che fate? La festa con lo champagne è tutta da ridere

Dopo la finale del Masters 1000 di Madrid, vinta da Jannik Sinner contro Alexander Zverev con il punteggio di 6-1 6-2, si è assistito a un episodio inaspettato. Durante la premiazione, il tedesco ha aperto una bottiglia di champagne e ha versato parte del contenuto su Jannik. Il momento ha suscitato commenti tra il pubblico e sui social, creando un episodio curioso nel contesto della cerimonia di consegna dei premi.

Simpatico momento dopo la premiazione al Masters 1000 di Madrid (vinto da Sinner, che ha battuto Zverev in finale con il punteggio di 6-1 6-2): il tedesco apre lo champagne e bagna Jannik. .🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zverev-Sinner, ma che fate? La festa con lo champagne è tutta da ridere Notizie correlate “Cos’è che non ti piace della vita da tennista?”: Sinner fa ridere tutta la sala stampa a Indian WellsJannik Sinner risponde schiettamente a una domanda fattagli durante la conferenza successiva alla vittoria su Shapovalov a Indian Wells: in sala... Sinner, la domanda è senza senso: la reazione di Jannik è tutta da ridereIn attesa di esordire al Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner ha dovuto affrontare un’intervista alquanto insolita. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sinner-Zverev, quando si gioca e a che ora la finale di Madrid; Sinner trova ancora Zverev: in finale a Madrid per un'impresa mai riuscita a nessuno | Orari, tv, dove vedere; Jannik Sinner - Alexander Zverev in finale al Madrid Open 2026: quando è la partita, orario e dove vedere in diretta · Tennis ATP; Sinner vs Zverev: è ufficiale l'orario della finale del 1000 di Madrid. Zverev disarmato parla a Sinner: Oggi non c’è nessuna possibilità contro di te. Dammi una pausaAlexander Zverev dopo aver perso anche a Madrid contro Sinner ha usato l’arma dell’ironia. Zverev ha chiesto a Jannik di prendersi una pausa. Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Seg ... fanpage.it Sinner batte Zverev 6-1 6-2 in 57' a Madrid e scrive la storia!Jannik sfida ancora Sascha, dopo averlo battuto tre volte su tre, sempre in semifinale in questa stagione: cronaca e risultato in tempo reale ... corrieredellosport.it FOTO | Sinner da leggenda, a Madrid batte Zverev e vince il quinto Masters 1000 di fila #ANSA https://www.ansa.it/sito/photogallery/sport/2026/05/03/sinner-da-record-a-madrid-batte-zverev-e-vince-il-quinto-masters-1000-di-fila_b3171921-0fdb-4771-9e70-1 - facebook.com facebook Sinner-Zverev, finale Masters 1000 Madrid: gli highlights x.com