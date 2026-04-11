Nell’ultima puntata di TennisMania, condotta da Dario Puppo, si è parlato della sfida tra Sinner e Zverev, con il commento di Monaco che spera in una partita lunga. Monaco ha sottolineato che il tedesco ha le capacità tecniche per mettere in difficoltà l’italiano. La trasmissione ha affrontato vari temi legati al torneo e alle possibilità dei giocatori in campo.

Tanta carne al fuoco nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, in cui si è parlato dell’andamento dei quarti di finale andati in scena ieri e soprattutto dell’avvicinamento verso le semifinali del Masters 1000 di Montecarlo che vedranno impegnati Jannik Sinner contro Alexander Zverev e Carlos Alcaraz contro Valentin Vacherot. “ Con Joao Fonseca ci siamo. Ha avuto una grandissima reazione contro Zverev, alzando proprio il livello. Ci sono grandi meriti del brasiliano, anche se non ha avuto l’istinto del killer nel terzo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Monaco: “Spero Sinner-Zverev sia una partita lunga per un motivo. Il tedesco ha il tennis per provarci”

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Sinner in serie positiva con Zverev. Ma c’è un conto in sospeso relativo a MontecarloPer il terzo torneo consecutivo si affrontano in semifinale Jannik Sinner e Alexander Zverev, rispettivamente n.2 e n.3 delle classifiche mondiali. oasport.it

Sinner, quando gioca contro Zverev? Orario e dove vedere la semifiale di Monte-CarloJannik Sinner torna in semifinale nella sua Monte-Carlo e ritrova Alexander Zverev. Nei quarti l'italiano ha battuto in due set Auger-Aliassime con il ... leggo.it

E ridaje… per la quarta volta consecutiva negli ultimi Master 1000 sarà di nuovo Sinner-Zverev. Come andrà questa volta secondo voi - facebook.com facebook