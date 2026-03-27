Sinner-Zverev oggi in semifinale al Miami Open 2026 a che ora si gioca e dove vederla in TV
Oggi si svolge la semifinale del Miami Open 2026 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. La partita si terrà in un orario specifico e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. I precedenti tra i due giocatori favoriscono l'azzurro, che potrebbe affrontare un avversario diverso in finale. Sarà possibile seguire l'incontro tramite i canali ufficiali dedicati alla copertura del torneo.
Jannik Sinner affronta Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Miami. I precedenti sorridono all'azzurro: l'orario della partita, il possibile avversario in finale e dove vedere il match in diretta TV e streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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