Sinner-Zverev oggi in semifinale al Miami Open 2026 a che ora si gioca e dove vederla in TV

Oggi si svolge la semifinale del Miami Open 2026 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. La partita si terrà in un orario specifico e sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. I precedenti tra i due giocatori favoriscono l'azzurro, che potrebbe affrontare un avversario diverso in finale. Sarà possibile seguire l'incontro tramite i canali ufficiali dedicati alla copertura del torneo.