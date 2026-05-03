Zverev rassegnato | Sinner il n1 di gran lunga | non c’è chance quasi per nessuno di noi

Alexander Zverev ha commentato la partita ammettendo che Jannik Sinner si trova nettamente al primo posto e che per gli altri giocatori è difficile competere con lui. Il tennista tedesco ha dichiarato di non avere molte possibilità di vittoria contro il giovane italiano, il quale ha mostrato un livello di gioco superiore durante l'incontro. La sfida si è conclusa con un risultato che ha confermato la superiorità di Sinner nel ranking attuale.

Alexander Zverev ha alzato bandiera bianca e ha pronunciato un messaggio di lesa maestà durante la premiazione, incoronando in maniera plateale il campione in carica di Wimbledon: “Sono dispiaciutissimo per la finale, non è stata la mia migliore giornata. Congratulazioni a Jannik: è il migliore al mondo, di gran lunga al momento. Non c’è chance per quasi nessuno di noi: voi (si riferisce a Sinner e Alcaraz, n.d.r.) state facendo un bel lavoro, ma magari al Roland Garros prendetevi una pausa (scherza, n.d.r.)“. Sinner esulta: “Stiamo facendo cose incredibili, Zverev non ha giocato il suo tennis”. E fa una promessa. Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Madrid? Nuovo montepremi milionario, Alcaraz staccato nel Prize Money TORERO SINNER! Il n.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Zverev rassegnato: “Sinner il n.1 di gran lunga: non c’è chance quasi per nessuno di noi” Zverev SCOPPIA dopo la sconfitta con Sinner: “Lui sarà anche il N.1 al mondo ma contro di me..” Notizie correlate Leggi anche: Zverev si inchina al re: “Sinner oggi è di gran lunga il migliore del mondo. Non c’è chance per nessuno” Leggi anche: Sinner demolisce Zverev e vince il Masters di Madrid: cinque titoli 1000 consecutivi, nessuno c’era mai riuscito Altri aggiornamenti Si parla di: Sinner, la finale a Madrid contro Zverev e i dubbi su Roma: Vedrò come mi sentirò. Zverev rassegnato: Sinner il n.1 di gran lunga: non c’è chance quasi per nessuno di noiAlexander Zverev non ha avuto la forza per rispondere al gioco funambolico di Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Madrid: al numero 1 del mondo ... oasport.it Sinner da record: a Madrid batte Zverev 6-1, 6-2 e vince il quinto Masters 1000 di filaUn'impresa mai riuscita a nessuno, lui è il primo della storia. L'azzurro: 'Dietro al record molta dedizione, ora Roma e Parigi'. Sui social le lodi di Meloni: 'Sinner scrive di nuovo la storia, altra ... ansa.it