Zverev il costo delle sconfitte | -2,8 milioni contro Sinner

Alexander Zverev ha subito una perdita di circa 2,8 milioni di euro a causa delle sconfitte contro Jannik Sinner, considerando tutte le partite disputate. La sconfitta in finale agli Australian Open ha avuto un impatto significativo sul suo bilancio complessivo, contribuendo a questa cifra negativa. I dati evidenziano come le vittorie di Sinner abbiano influenzato le finanze del tedesco nel corso dell’ultimo periodo.

? Cosa scoprirai Quanto ha perso Zverev in totale a causa dei successi di Sinner?. Come incide la sconfitta in finale australiana sul bilancio del tedesco?. Perché le vittorie di Sinner colpiscono così duramente il portafoglio di Zverev?. Quale cifra rischia di perdere Zverev domenica nella finale di Madrid?.? In Breve La finale Australian Open 2025 ha causato a Zverev una perdita di 977mila euro.. Sinner ha vinto otto scontri diretti tra il 2020 e il 2026.. Le sconfitte a Indian Wells e Miami nel 2026 pesano per 232.500 euro ciascuna.. La finale di Madrid 2026 vede in palio una differenza di 471.580 euro.. Alexander Zverev ha il proprio bilancio economico ridursi di circa 2,81 milioni di euro a causa delle recenti sconfitte subite contro Jannik Sinner, secondo un’analisi dei mancati incassi nei tornei affrontati tra il 2020 e oggi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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