Zverev il muro invisibile | 13 sconfitte contro i nuovi re del tennis

Nella semifinale del torneo di Montecarlo, Alexander Zverev è stato sconfitto con un punteggio di 6-1 6-4 dal giocatore numero uno del mondo. Questa ha rappresentato la tredicesima sconfitta in carriera contro i nuovi protagonisti del circuito, dimostrando le difficoltà incontrate contro i principali avversari del momento. La partita si è conclusa con un risultato netto e senza particolari variazioni rispetto alle precedenti sfide tra i due.

Alexander Zverev ha subito ieri, nella semifinale del torneo di Montecarlo, una sconfitta netta per 6-1 6-4 contro il numero uno del mondo. Il risultato segna un punto di svolta negativo per il giocatore di Amburgo, che si ritrova schiacciato da un divario tecnico e mentale sempre più marcato nei confronti dei due attuali vertici del circuito, Sinner e Alcaraz. Il muro invisibile tra la costanza di Zverev e il dominio dei primi due. Analizzando l’andamento stagionale, emerge come il tedesco stia vivendo una condizione di paradossale stallo. Nonostante sia riuscito a raggiungere le semifinali negli ultimi tre Master 1000 disputati, dimostrando una regolarità di rendimento che lo colloca stabilmente ai vertici, Zverev non riesce a superare l’ostacolo rappresentato dai nuovi dominatori del tennis mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zverev, il muro invisibile: 13 sconfitte contro i nuovi re del tennis Leggi anche: Tennis, Monaco: Vacherot vola in semifinale contro Alcaraz, Sinner contro Zverev per il primo posto Alexander Zverev: “Giocare contro Sinner è come contro un muro”Un nuovo boccone amaro da mandar giù per Alexander Zverev, sconfitto piuttosto nettamente da Jannik Sinner ancora una volta.