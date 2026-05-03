Dopo la partita con Sinner, il tennista tedesco ha dichiarato di essere certo che avrebbe perso contro qualsiasi avversario. Ha spiegato che il jet lag ha inciso sulla sua condizione fisica, influendo sulla sua prestazione in campo. La sua ammissione ha suscitato discussioni sulla sua forma attuale e sulla capacità di affrontare competizioni di alto livello in condizioni di stanchezza.

? Cosa scoprirai Perché Zverev ammette di non poter battere nessun altro giocatore?. Come influisce il jet lag sulla prestazione fisica del tedesco?. Chi forma il gruppo d'élite che segue Sinner nel ranking?. Perché gli orari dei match penalizzano i giocatori nei tornei?.? In Breve Zverev lamenta stanchezza mentale e jet lag per ritmi di sonno dopo le 4.. Il tedesco critica l'orario dei match dopo i precedenti incontri notturni.. Sinner non perde un incontro da quasi nove mesi nei tornei Masters.. Zverev inserisce Alcaraz e Novak nel gruppo d'élite insieme a Sinner.. Sascha Zverev ha ammesso la propria prestazione fallimentare a Madrid dopo la sconfitta subita contro Jannik Sinner in una domenica che non l’ha nemmeno scendere in campo per giocare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zverev dopo Sinner: “Avrei perso contro chiunque

Zverev SCOPPIA dopo la sconfitta con Sinner: “Lui sarà anche il N.1 al mondo ma contro di me..”

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