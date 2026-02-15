Arbitro è il miglior giocatore dell’Inter l’espulsione di Kalulu fa il giro del mondo
Durante la partita tra Inter e Juventus, l’arbitro è stato protagonista di una decisione controversa che ha suscitato molte reazioni. L’espulsione di Pierre Kalulu ha attirato l’attenzione di diversi media internazionali, che l’hanno commentata come una scelta ingiusta. Un osservatore ha sottolineato come questa decisione abbia cambiato l’andamento del match, portando a discussioni accese sui social network.
(Adnkronos) – "Il miglior giocatore dell'Inter è stato l'arbitro". La scandalosa espulsione di Pierre Kalulu nel match Inter-Juventus supera i confini della tv italiana e viene stigmatizzata all'estero. E' Vincent Grella, ex calciatore australiano con un passato in Serie A, a commentare episodio e partita per Paramount+. Tutto ruota attorno all'espulsione di Kalulu, cacciato al 42' dall'arbitro La Penna dopo una chiara simulazione di Bastoni: il difensore dell'Inter, già ammonito, 'vola' provocando il secondo giallo che costa l'espulsione dell'avversario.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Inter-Juve 3-2, la furia dei bianconeri per l’espulsione assurda di Kalulu. L’assalto all’arbitro nel tunnel: «Questo non è calcio» – Il video
La Juventus ha perso 3-2 contro l’Inter, a causa dell’espulsione ritenuta ingiusta di Kalulu.
Tifosi Inter votano il miglior giocatore del mese di novembre: la sceltaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Arbitro è il miglior giocatore dell'Inter, l'espulsione di Kalulu fa il giro del mondo; Rocchi riunisce per la prima volta arbitri e Var: l'obiettivo è ritrovare connessione; Fischietto rosa per Udinese-Sassuolo: Maria Sole Ferrieri Caputi, il miglior arbitro donna del mondo; Bari-Spezia a Doveri, al VAR Maggioni. È il miglior arbitro d’Italia.
Arbitro è il miglior giocatore dell’Inter, l’espulsione di Kalulu fa il giro del mondo(Adnkronos) – Il miglior giocatore dell’Inter è stato l’arbitro. La scandalosa espulsione di Pierre Kalulu nel match Inter-Juventus supera i confini della tv italiana e viene stigmatizzata all’ester ... ilnapolionline.com
La UEFA premierà il miglior arbitro dell'anno. Rosetti: Ecco come funzionaLa UEFA si prepara ad introdurre due premi annuali da destinare al miglior arbitro uomo e alla migliore arbitro donna della stagione. Due riconoscimenti. tuttomercatoweb.com
Il miglior arbitro del momento a Bari! Confermati alcuni arbitri in "bilico" #SerieB facebook