Arbitro è il miglior giocatore dell’Inter l’espulsione di Kalulu fa il giro del mondo

Durante la partita tra Inter e Juventus, l’arbitro è stato protagonista di una decisione controversa che ha suscitato molte reazioni. L’espulsione di Pierre Kalulu ha attirato l’attenzione di diversi media internazionali, che l’hanno commentata come una scelta ingiusta. Un osservatore ha sottolineato come questa decisione abbia cambiato l’andamento del match, portando a discussioni accese sui social network.