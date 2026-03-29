Dopo l’amichevole internazionale tra le nazionali coinvolte nella fase di organizzazione della Coppa del Mondo FIFA 2026, un rappresentante della Selecao ha dichiarato che Cristiano Ronaldo è considerato il miglior giocatore di tutti i tempi. La partita si è svolta recentemente, coinvolgendo le squadre che collaborano all’organizzazione del torneo del 2026. La dichiarazione è stata rilasciata in una conferenza stampa successiva all’incontro.

2026-03-29 12:10:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del Portogallo Roberto Martinez ha elogiato Paulinho dopo che l’attaccante ha posto fine a cinque anni di esilio dal calcio internazionale nello 0-0 della Selecao in Messico sabato in assenza di Cristiano Ronaldo. Con il capocannoniere del Portogallo Ronaldo e gli altri attaccanti Rafael Leao e Rodrigo Mora infortunati, Paulinho è stato convocato la settimana scorsa e ha sostituito Goncalo Ramos dopo 64 minuti contro i co-organizzatori della Coppa del Mondo FIFA 2026. “È stato molto bello lavorare con lui e ha dimostrato di essere nel momento migliore della sua carriera”, ha detto Martinez del 33enne (via Abola), che è stato il capocannoniere e ha vinto il premio come miglior attaccante in Messico la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Cristiano Ronaldo è “il miglior giocatore di tutti i tempi” per la Selecao, suggerisce Martinez dopo l’amichevole internazionale con i co-organizzatori della Coppa del Mondo FIFA 2026

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