La Fondazione Coesione Sociale celebra il decimo anniversario con un evento in San Francesco, dove Zuppi e Pagniello discutono di come le parole possano rafforzare la speranza. La scelta di questa data nasce dall’intento di riflettere sui progressi fatti e sulle sfide future. L’incontro, previsto alle 17, vedrà la partecipazione di diversi esperti che condividono idee per un domani più solidale. La serata si presenta come un momento di confronto aperto e concreto.

L’appuntamento è per domani, giovedì 26 febbraio, alle 17 in San Francesco per “ Puntellare il bene. Lessico per una speranza contemporanea ”. Un evento atteso dalla città organizzato in occasione dei primi dieci anni della Fondazione per la Coesione Sociale, l’ente di scopo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (FCRL) che opera nel welfare di comunità. Sarà aperto da un video che in dieci parole racconta l’impegno della Fondazione per la Coesione Sociale che nei dieci anni di attività ha assicurato sostegno e cofinanziamento diretto alle iniziative del territorio. Spazio poi alla lettura di Elisabetta Salvatori della poesia di Mariangela Gualtieri che ha ispirato il titolo dell’evento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Fondazione VCO compie 20 anni: vent’anni di impegno per lo sviluppo sociale, culturale e ambientale del territorio.La Fondazione VCO ha festeggiato 20 anni di attività, causa di un forte cambiamento sociale e culturale nella zona.

"Fondi di coesione, dieci milioni in più"Il governo ha deciso di aumentare di 10 milioni di euro i fondi destinati allo sviluppo delle regioni italiane.

Argomenti discussi: Fondazione Coesione sociale. Zuppi e Pagniello per i dieci anni; Il Cardinale Matteo Maria Zuppi sarà a Biella.

Il cardinale Zuppi a Lucca per i dieci anni della Fondazione per la coesione socialeL'appuntamento è giovedì (26 febbraio) alle 17 in San Francesco per 'Puntellare il bene. Lessico per una speranza contemporanea' ... luccaindiretta.it

Fondazione Coesione Sociale. Dieci anni di impegno nel welfare di comunitàSono passati ormai dieci anni da quando nel 2015 la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca dette vita alla Fondazione per la coesione sociale con l’obiettivo di operare nell’ambito del welfare di ... lanazione.it

Il cardinale Zuppi a Lucca per i dieci anni della Fondazione per la coesione sociale - facebook.com facebook