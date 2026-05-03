Zuffa tra cani ferita una proprietaria che cercava di dividerli

Nella mattinata di oggi, in zona Palombare, il personale della Croce Gialla è intervenuto per soccorrere una donna rimasta ferita mentre cercava di dividere due cani impegnati in una colluttazione. La donna, che aveva tentato di separare gli animali, ha riportato alcune ferite. L'intervento si è reso necessario per prestare assistenza alla donna e mettere in sicurezza la zona.

ANCONA – Intervento del personale della Croce Gialla nella mattinata di oggi in zona Palombare, per soccorrere una donna ferita per cercare di proteggere il suo cagnolino. Stando a una prima ricostruzione, un cane di taglia piccola sarebbe stato aggredito da un pitbull, e la donna nel tentativo.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Uomini e Donne, nervi tesi tra Matteo Stratoti e Ciro Solimeno: hanno dovuto dividerliTra pochi giorni andrà in onda la scelta di Sara Guadenzi a Uomini e Donne, intanto sono emersi alcuni dettagli in merito ad un confronto infuocato... Aggredita dai cani in casa a Cormons, donna di 49 anni ferita gravementeUna donna di 49 anni è stata aggredita intorno alle 12 di oggi nella sua abitazione di Cormons , in provincia di Gorizia, da almeno uno dei suoi due...