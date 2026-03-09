Una donna di 49 anni è stata ferita gravemente questa mattina intorno alle 12 nella sua abitazione a Cormons, in provincia di Gorizia, durante un episodio in cui almeno uno dei suoi due cani l’ha aggredita. L’intervento dei soccorritori è stato necessario per portarla in ospedale, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini sull’accaduto.

Una donna di 49 anni è stata aggredita intorno alle 12 di oggi nella sua abitazione di Cormons, in provincia di Gorizia, da almeno uno dei suoi due cani. La donna è stata morsa violentemente all’ avambraccio sinistro, alla mano destra e a una gamba, riportando ferite gravi. Vista la gravità della situazione, i soccorritori hanno disposto il trasferimento in elicottero, in codice rosso, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. In casa due cani, indagini sulla dinamica Nell’abitazione erano presenti un pitbull e un american staffordshire terrier. Non è ancora chiaro quale dei due animali abbia aggredito la donna, o se siano stati entrambi, né cosa abbia scatenato l’episodio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Aggredita dai cani in casa a Cormons, donna di 49 anni ferita gravemente

Articoli correlati

Cupello, aggredita da un branco di cani randagi la sera di Natale: ferita una donnaAttimi di paura la sera di Natale a Cupello, dove una donna di 60 anni è stata aggredita da un branco di cani randagi mentre si trovava in corso...

Ferita gravemente al collo in via Tiziano, forse per un’aggressione: donna salvata dai soccorritoriPotrebbe essere stata causata da una bottiglia la ferita che avrebbe rischiato di farle perdere la vita per un’emorragia.

Aggiornamenti e notizie su Aggredita dai cani in casa a Cormons...

Temi più discussi: Uomo aggredito dai cani da difesa muore sbranato, grave la moglie Foto Video; Elisa sbranata e uccisa dal pitbull del compagno: l'uomo a processo per omicidio; Aggredita in casa dai suoi cani, grave una donna; Assalita dai cani randagi, non è omicidio.

Aggredita in casa dai suoi cani, grave una donnaUna donna, di 49 anni, è stata aggredita, intorno alle 12 di oggi, nella sua abitazione di Cormons (Gorizia), da almeno uno dei suoi due cani. (ANSA) ... ansa.it

Aggredita dai cani in casa a Cormons, donna di 49 anni ferita gravementeMorsa a braccia e gamba da uno dei due animali presenti nell’abitazione. Trasferita in elicottero all’ospedale di Udine in codice rosso ... gazzettadelsud.it

Una donna di 49 anni è stata aggredita attorno alle 12 di oggi, lunedì 9 marzo, da un cane nella sua abitazione di viale Venezia Giulia, a Cormons. - facebook.com facebook

Arbitra 17enne aggredita in Sardegna, Abodi: «Basta parole, facciamo rispettare le norme» x.com