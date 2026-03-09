Aggredita dai cani in casa a Cormons donna di 49 anni ferita gravemente

Una donna di 49 anni è stata ferita gravemente questa mattina intorno alle 12 nella sua abitazione a Cormons, in provincia di Gorizia, durante un episodio in cui almeno uno dei suoi due cani l’ha aggredita. L’intervento dei soccorritori è stato necessario per portarla in ospedale, mentre le forze dell’ordine hanno avviato le indagini sull’accaduto.

Una donna di 49 anni è stata aggredita intorno alle 12 di oggi nella sua abitazione di Cormons, in provincia di Gorizia, da almeno uno dei suoi due cani. La donna è stata morsa violentemente all’ avambraccio sinistro, alla mano destra e a una gamba, riportando ferite gravi. Vista la gravità della situazione, i soccorritori hanno disposto il trasferimento in elicottero, in codice rosso, all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. In casa due cani, indagini sulla dinamica Nell’abitazione erano presenti un pitbull e un american staffordshire terrier. Non è ancora chiaro quale dei due animali abbia aggredito la donna, o se siano stati entrambi, né cosa abbia scatenato l’episodio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

