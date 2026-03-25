A pochi giorni dalla messa in onda della scelta di Sara Guadenzi a Uomini e Donne, si sono verificati momenti di tensione tra Matteo Stratoti e Ciro Solimeno. Durante un confronto, le due persone sono state separate a causa di un diverbio acceso. I dettagli relativi a questo episodio sono stati resi noti, mentre il pubblico attende la trasmissione per scoprire come evolverà la situazione.

Tra pochi giorni andrà in onda la scelta di Sara Guadenzi a Uomini e Donne, intanto sono emersi alcuni dettagli in merito ad un confronto infuocato tra Matteo Stratoti e Ciro Solimeno. Cosa è successo tra loro? Durante la puntata di ieri il corteggiatore di Sara dopo aver visto l'esterna che ha fatto con Alessio è apparso su tutte le furie e non ha fatto nulla per nascondere il suo nervosismo. Alla tronista ha detto di scegliere Rubeca e andare via con lui invece di continuare a prenderlo in giro. Ha fatto anche qualche riferimento all'amicizia tra Alessio e Ciro Solimeno, probabilmente perché anche lui crede che abbiano un accordo con la Guadenzi come è stato detto nelle ultime settimane sul web. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Uomini e Donne, nervi tesi tra Matteo Stratoti e Ciro Solimeno: hanno dovuto dividerli

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