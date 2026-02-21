Bari | Bilancio Partecipativo svolta per i quartieri Più trasparenza

A Bari, il Comune ha approvato una nuova bozza di regolamento per il Bilancio Partecipativo, rendendo più chiari i processi decisionali nei cinque Municipi. Questa novità nasce dall’esigenza di coinvolgere di più i cittadini e di migliorare la trasparenza nelle scelte pubbliche. Ora, le iniziative saranno più visibili e accessibili, con incontri pubblici e strumenti online che facilitano la partecipazione. La città si prepara a coinvolgere attivamente i residenti in progetti condivisi.

Bilancio Partecipativo a Bari: Una Svolta Verso il Decentramento Amministrativo. Bari si prepara a una fase cruciale per la gestione del bilancio partecipativo, con l’approvazione di una bozza di regolamento unico che promette di snellire e rendere più trasparenti le procedure per i suoi cinque Municipi. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire una maggiore chiarezza nell’allocazione delle risorse e di rafforzare il legame tra l’amministrazione comunale e i cittadini. L’iter di approvazione finale è previsto entro la fine di febbraio, segnando un passo avanti significativo verso un modello di decentramento più efficace e partecipativo.🔗 Leggi su Ameve.eu

