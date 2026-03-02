Crédit Agricole Italia lancia Mutuo CA Flexi tassi agevolati per case green e rate modulabili in un click | la gestione fai-da-te via App

Crédit Agricole Italia ha presentato il nuovo prodotto “Mutuo CA Flexi”, pensato per facilitare l’acquisto di case green grazie a tassi agevolati e a rate modulabili. La gestione delle rate può essere effettuata facilmente tramite l’app, offrendo ai clienti la possibilità di modificare le condizioni del mutuo in modo rapido e autonomo. L’offerta si rivolge a chi cerca una soluzione flessibile e moderna per il finanziamento immobiliare.

Crédit Agricole Italia annuncia il lancio di Mutuo CA Flexi, un'offerta innovativa concepita per rispondere alle esigenze in continua evoluzione dei mutuatari attraverso opzioni di flessibilità senza precedenti. Il nuovo prodotto, disponibile dal 23 febbraio, nasce per accompagnare i clienti lungo tutto il ciclo di vita del finanziamento, offrendo strumenti di autogestione semplici e immediati. Massima flessibilità: le opzioni a disposizione del cliente. La vera innovazione di Mutuo CA Flexi risiede nella capacità di adattarsi ai cambiamenti della vita familiare e professionale. I clienti possono scegliere tra diverse soluzioni attivabili direttamente tramite App o Home Banking: 1) VariaRata: consente di modificare l'importo della rata mensile, aumentandolo o diminuendolo, con una conseguente rimodulazione della durata del mutuo.