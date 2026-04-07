Conceicao decisivo in Juve Genoa la sua partita ai raggi X | l’assist per McKennie e non solo I numeri non mentono e svelano questo

Durante la partita tra Juventus e Genoa, Chico Conceicao si è distinto per alcune azioni chiave. Ha fornito un assist a McKennie, contribuendo a una delle occasioni più significative dell’incontro. I numeri ufficiali mostrano anche altri dati relativi alle sue prestazioni, che evidenziano il suo ruolo in campo. La sua presenza ha influito sulle dinamiche della partita, rendendo il suo contributo evidente anche attraverso le statistiche.

di Angelo Ciarletta Chico Conceicao decisivo in Juve Genoa di ieri pomeriggio, la sua partita ai raggi X: l’assist per McKennie e non solo. I numeri del portoghese. La Juve supera il Genoa per 2-0, consol idando la propria posizione in classifica grazie a una prestazione corale di alto livello. Tra i protagonisti assoluti del match spicca l’ala portoghese Francisco Conceicao, rimasto in campo per 83 minuti prima di lasciare il posto al centrocampista Fabio Miretti.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il contributo del numero sette è stato fondamentale: suo l’assist decisivo per il raddoppio siglato dal centrocampista statunitense Weston McKennie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conceicao decisivo in Juve Genoa, la sua partita ai raggi X: l’assist per McKennie e non solo. I numeri non mentono e svelano questo Juve Genoa 2-0 LIVE: McKennie firma il raddoppio!! Che assist di Conceicao!di Andrea BargioneJuve Genoa LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Leggi anche: McKennie, il gol non basta: USA travolti dal Belgio. I numeri della sua partita Temi più discussi: Juventus - Genoa (2-0) Serie A 2025; Juventus-Genoa 2-0, pagelle: Conceiçao on-fire, Baldanzi sveglia gli ospiti; Juve, aria di Champions: Genoa ko e Como a un punto. Ma è allarme Vlahovic; Juventus-Genoa 2-0: i rossoblù durano solo 17 minuti a Torino. Juventus-Genoa 2-0: decidono Bremer e McKennieDiretta Juventus-Genoa di Lunedì 6 aprile 2026: i bianconeri dominano il primo tempo, nella ripresa i rossoblù sprecano l'occasione di riaprire il match ... calciomagazine.net Juve-Genoa, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti punta la ChampionsI bianconeri tornano in campo dopo la sosta per le nazionale e sfidano il Grifone: tutte le emozioni della partita ... tuttosport.com Conceicao decisivo in Juve Genoa L'analisi della sua partita - facebook.com facebook Pagelle Juve-Genoa: scoppia la primavera di Di Gregorio (7,5), Conceicao mette le bollicine nello spritz (6,5) x.com