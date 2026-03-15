Ultimissime Juve LIVE | Yildiz da 10 gol e 10 assist in stagione novità sull’infortunio di Thuram

Nelle ultime ore, la Juventus ha aggiornato sulle prestazioni di Yildiz, che ha segnato 10 gol e fornito 10 assist in questa stagione, e ha fornito novità riguardo l’infortunio di Thuram. La redazione di JuventusNews24 segue costantemente gli sviluppi in tempo reale, offrendo le notizie più recenti sulla squadra e le sue dinamiche interne.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 15 marzo 2026. Yildiz leader vero (anche nei numeri): in Udinese Juve ha toccato quota 10 gol e 10 assist in stagione. Dentro al momento del turco. Ore 21:00 – Yildiz ha raggiunto 10 gol e 10 assist in stagione in Udinese Juve grazie al suggerimento vincente per Boga. Leader vero, ecco tutti i numeri Juventus, il club scrive ai tifosi: messaggio che non lascia dubbi dopo la vittoria contro l’Udinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Yildiz da 10 gol e 10 assist in stagione, novità sull’infortunio di Thuram Articoli correlati Yildiz leader vero (anche nei numeri): in Udinese Juve ha toccato quota 10 gol e 10 assist in stagione. Dentro al momento del turcodi Redazione JuventusNews24Yildiz ha raggiunto 10 gol e 10 assist in stagione in Udinese Juve grazie al suggerimento vincente per Boga. Ultimissime Juve LIVE: come nasce l’idea Icardi. Le ultime sull’infortunio di YildizCelik Juventus, il turco stasera sfiderà il suo futuro? Il piano dei bianconeri in vista dell’estate e i possibili scenari Koopmeiners via dalla... Dudas o Certezas tras Juventus - Pisa | La ruta a Champions Altri aggiornamenti su Ultimissime Juve Temi più discussi: Spalletti: Troppi episodi contro. Yildiz, che botta. Poi la battuta sul condominio di Comolli…; Y?ld?z trascina la Juve, la rimonta firmata Scamacca e non solo Serie A Enilive; Rinnovo Vlahovic: Juve offre 6 milioni, Yildiz guadagnerà di più; Zero goal e assist nelle ultime sette tra campionato e Champions: la Juventus ha bisogno del miglior Yildiz. Yildiz inventa, Boga segna, a Udine la Juventus torna in zona ChampionsI voti del fantacalcio, la sintesi, il tabellino e i marcatori della partita Udinese - Juventus valida per la 29ª giornata del campionato di Serie A. fantacalcio.it Yildiz, le condizioni della stella Juve: le ultime in vista dell’AtalantaIl cambio chiesto da Yildiz nel corso del primo tempo contro il Parma ha fermato i battiti cardiaci di molti tifosi della Juve. Niente ripresa e riposo per evitare il peggio: al Tardini lo staff medic ... tuttosport.com Ultimissime #Juve Gli aggiornamenti x.com Ultimissime #Juve Gli aggiornamenti facebook