Nel girone A di Eccellenza si avvicina la fase decisiva con i play-off. La Zenith Prato si prepara alla semifinale in casa, un match che potrebbe portare alla finale e alla possibilità di affrontare il Viareggio. La sfida si svolgerà in una partita secca, determinante per l’accesso alla fase successiva del torneo. I giocatori sono pronti a scendere in campo per conquistare il passaggio del turno.

E’ arrivato il momento dei play off nel girone A di Eccellenza. Zenith Prato alle prese con la sfida secca di semifinale. Oggi pomeriggio alle 15 la formazione amaranto ospiterà al ‘Chiavacci’ lo Sporting Cecina, quarto classificato al termine della regular season, a 5 lunghezze di distanza dai pratesi (57 punti contro 52). Gara ad eliminazione diretta: in palio c’è l’accesso alla finalissima, dove la vincente del turno odierno è già sicura di dover affrontare il Viareggio, secondo classificato dietro la Lucchese già promossa in serie D. Una sfida, quella contro lo Sporting Cecina, ricca di insidie per gli uomini allenati da Simone Settesoldi, che però avranno il vantaggio di potersi accontentare del pareggio per ottenere il pass della finale, ma solo al termine di eventuali supplementari.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Zenith, c’è la semifinale in casa. Vincere per sfidare il Viareggio

Notizie correlate

Zenith, solo pari: è seconda con il ViareggioZenith Prato 1 Belvedere Calcio 1 ZENITH PRATO: Brunelli, Toccafondi, Fiaschi, Cela, Tempestini, Geri, Sinisgallo, Kouassi, Saccenti, Del Pela,...

Zenith Prato: 52 punti e distacco dal ViareggioLa Zenith Prato ha confermato la sua solidità nel girone A di Eccellenza, ottenendo una vittoria decisiva contro il Real Forte Querceta.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: E ora l’avventura play off: Servirà la miglior Zenith; La Zenith Prato debutta nei play off di Eccellenza ospitando lo Sporting Cecina; Tabellino partita Zenith Prato vs Sporting Cecina 1929; Dilettanti Toscana, playoff e playout: le sfide clou, il super derby e due addii da 300 gol a testa.

Zenith, c’è la semifinale in casa. Vincere per sfidare il ViareggioAppuntamento al ’Chiavacci’ contro lo Sporting Cecina. Alla formazione di Settesoldi. mancano Del Pela e Banchelli. lanazione.it

E ora l’avventura play off: Servirà la miglior ZenithSiamo pronti a giocarci i play off, anche se non sarà semplice. L’annata si è chiusa con una vittoria e questo è importante, ma ci sono anche delle note negative alle quali purtroppo dovremo far fron ... lanazione.it

Zenith ha brevettato la miglior chiusura al mondo Presentata con il Chronomaster Sport Skeleton a Watches & Wonders 2026, ZENCLASP è un meccanismo che utilizza componenti a sfera in ceramica per garantire funzioni di blocco e posizionamento, e una - facebook.com facebook