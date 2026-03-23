Zenith solo pari | è seconda con il Viareggio
Zenith Prato 1 Belvedere Calcio 1 ZENITH PRATO: Brunelli, Toccafondi, Fiaschi, Cela, Tempestini, Geri, Sinisgallo, Kouassi, Saccenti, Del Pela, Caggianese. A disp. Caroti, Innocenti, Fallani, Nistri, Palaj, Moussaid, Hanxhari, Banchelli, Casini. All. Settesoldi. BELVEDERE CALCIO: Ginanneschi, Pecciarini, Del Conte, Fregoli, D’Angelo, Veronesi, Cozzolino, Cret, Tantone, Bartolini, Canessa. A disp. Pini, Tortora, Franchellucci, Siquera De Santis, Di Domenico, Chinellato, Tenci, Pecchia. All. Giallini. Arbitro: Danesi di Pistoia. Reti: 11’ Kouassi, 43’ Tantone. Solo un pari per la Zenith Prato contro il Belvedere. Con questo 1-1, fra qualche... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Tutto quello che riguarda Zenith solo pari è seconda con il...
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