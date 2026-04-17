Nell’intervista al MatchDay Programme, il difensore ha parlato del suo rapporto con l’Inter, definendola una famiglia e sottolineando di essere cresciuto nel club prima di tornare e voler rimanere. Ha condiviso alcuni ricordi della sua infanzia legati alla maglia nerazzurra e ha dato consigli ai giovani calciatori che si affacciano al mondo del calcio professionistico. Le sue parole riflettono un legame profondo con i colori e la società.

di Lorenzo Vezzaro Dimarco e il legame viscerale con i colori nerazzurri: il racconto tra i ricordi d’infanzia e i consigli per i giovani calciatori. In occasione della sfida casalinga contro il Cagliari, Federico Dimarco è stato il protagonista del consueto appuntamento con il MatchDay Programme. L’esterno nerazzurro ha aperto il proprio cuore ai tifosi, ripercorrendo le tappe della sua crescita e spiegando cosa significhi per lui vestire questa maglia dopo un lungo percorso fatto di sacrifici e ritorni. Di seguito, tutte le dichiarazioni rilasciate dal difensore. SEGRETI E CRESCITA – «Non c’è un segreto, penso solo di avere sempre avuto tanta voglia di imparare e ascoltare.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dimarco al MatchDay Programme: «L’Inter è la mia famiglia, qui sono cresciuto e tornato per restare»

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Panoramica sull’argomento

Si parla di: Dimarco in esclusiva nel Matchday Programme di Inter-Cagliari.

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