Zelig On su Italia 1 | i comici di stasera 3 maggio da Max Angioni ai volti nuovi

Stasera su Italia 1 torna Zelig On, con la quarta puntata dedicata alla comicità. Tra i protagonisti ci sono Max Angioni e altri volti noti, insieme a nuovi comici che si esibiscono sul palco. I conduttori sono accompagnati da due figure di riferimento del programma, pronte a guidare la serata. La puntata propone una serie di schede e performance di diversi artisti, pronti a intrattenere il pubblico con battute e sketch.

Oggi, domenica 3 maggio, in prima serata su Italia 1, va in onda un nuovo appuntamento con Zelig On, lo spin-off del celebre brand comico condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello, con la partecipazione speciale del duo Ale e Franz. La trasmissione, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, è un dinamico laboratorio della risata dove veterani del palco e giovani promesse si incontrano per regalare al pubblico una serata all'insegna della stand-up comedy. Stasera va in onda la quarta puntata della nuova edizione di Zelig On. Sul palco saliranno numerosi comici selezionati in tutta Italia da Giancarlo Bozzo, pronti a mettersi in gioco in questo storico spazio creativo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zelig On su Italia 1: i comici di stasera, 3 maggio, da Max Angioni ai volti nuovi Zelig On - Max Angioni - 100% onesto Notizie correlate Zelig On su Italia 1: i comici di stasera, 26 aprile, da Max Angioni ai volti nuoviOggi, domenica 26 aprile, in prima serata su Italia 1, va in onda un nuovo appuntamento con Zelig On, lo spin-off del celebre brand comico condotto... Zelig On su Italia 1: i comici di stasera, 19 aprile, da Paolo Cevoli ai volti nuoviOggi, domenica 19 aprile, in prima serata su Italia 1, va in onda un nuovo appuntamento con Zelig On, lo spin-off del celebre brand comico condotto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Zelig On su Italia 1: i comici di stasera, 26 aprile, da Max Angioni ai volti nuovi; Zelig On: Terza puntata Video; Zelig On, le pagelle della terza puntata: Lodovica Comello stella dello show (8), torna Max Angioni (7); MEDIASET - ITALIA 1 * ZELIG ON - 03/05: RUFFINI E COMELLO CONDUCONO CON ALE & FRANZ E ANGIONI, 22 COMICI SUL PALCO (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING). Zelig On, terza puntata domenica 26 aprile su Italia 1: Max Angioni si aggiunge al cast con 20 comici sul palcoZelig On terza puntata domenica 26 aprile su Italia 1: Max Angioni si aggiunge al cast con Ruffini, Comello e Ale & Franz. Venti comici sul palco tra esordienti e conferme ... lifestyleblog.it Zelig On, le pagelle della terza puntata: Lodovica Comello stella dello show (8), torna Max Angioni (7)Zelig On, le pagelle della terza puntata: Lodovica Comello è la vera stella dello show, torna Max Angioni e conquista tutti. dilei.it Ieri sera nei camerini e nel backstage del Teatro Alfieri di Torino con il grande Max Angioni! Musica e Teatro sempre uniti! - facebook.com facebook