Zelig On su Italia 1 | i comici di stasera 26 aprile da Max Angioni ai volti nuovi

Stasera su Italia 1 va in onda una nuova puntata di Zelig On, con una selezione di comici italiani. La trasmissione vede la partecipazione di Max Angioni e di altri volti noti del panorama comico, insieme a nuovi interpreti emergenti. I conduttori sono accompagnati da due partner che contribuiscono alla conduzione e all’organizzazione dello spettacolo. La serata presenta diversi sketch e performance comiche, con un cast vario e aggiornato.

Oggi, domenica 26 aprile, in prima serata su Italia 1, va in onda un nuovo appuntamento con Zelig On, lo spin-off del celebre brand comico condotto da Paolo Ruffini e Lodovica Comello, con la partecipazione speciale del duo Ale e Franz. La trasmissione, fruibile anche in streaming su Mediaset Infinity, si conferma un dinamico laboratorio della risata dove veterani del palco e giovani promesse si incontrano per regalare al pubblico una serata all'insegna del divertimento puro. Stasera va in onda la terza puntata della nuova edizione di Zelig On. Sul palco saliranno numerosi comici selezionati in tutta Italia da Giancarlo Bozzo, pronti a mettersi in gioco in questo storico spazio creativo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Zelig On su Italia 1: i comici di stasera, 26 aprile, da Max Angioni ai volti nuovi Zelig On - Max Angioni - 100% onesto Notizie correlate Zelig On su Italia 1: i comici di stasera, 19 aprile, da Paolo Cevoli ai volti nuoviOggi, domenica 19 aprile, in prima serata su Italia 1, va in onda un nuovo appuntamento con Zelig On, lo spin-off del celebre brand comico condotto... Max Angioni stasera su Italia 1 con Anche MenoAnche Meno è il titolo del nuovo spettacolo teatrale di Max Angioni, che approda per la prima volta in TV questa sera, domenica 5 aprile, nel prime... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Zelig On: Seconda puntata Video; MEDIASET - ITALIA 1 * ZELIG ON - 26/04: RUFFINI E COMELLO CONDUCONO CON ALE E FRANZ E ANGIONI, 20 COMICI SUL PALCO (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Zelig On: Marìo De Janeiro sul palco di Zelig On Video; Zelig On, terza puntata domenica 26 aprile su Italia 1: Max Angioni si aggiunge al cast con 20 comici sul palco. Zelig On, terza puntata domenica 26 aprile su Italia 1: Max Angioni si aggiunge al cast con 20 comici sul palcoZelig On terza puntata domenica 26 aprile su Italia 1: Max Angioni si aggiunge al cast con Ruffini, Comello e Ale & Franz. Venti comici sul palco tra esordienti e conferme ... lifestyleblog.it Zelig On, la nuova edizione su Italia 1 da domenica 12 aprile: conduttori, cast completo e i nuovi comiciZelig On nuova edizione su Italia 1 da domenica 12 aprile: Paolo Ruffini, Lodovica Comello, Ale & Franz e 19 comici sul palco. Cast completo e quando vederlo ... lifestyleblog.it MAX ANGIONI. ANCHE MENO - ROUND FINALE Vi aspettiamo questa sera ore 21:00 Teatro Golden Palermo DATA SOLD OUT #teatrogoldenpalermo #auditoriumteatrogolden #golden #teatro #teatro - facebook.com facebook