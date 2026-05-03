Zaynab Dosso trascina la 4×100 mista ai Mondiali! Frantumato il record italiano

Durante la seconda giornata delle World Relays 2026 a Gaborone, l’Italia ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali di Pechino 2027 nella staffetta 4×100 metri mista. La squadra italiana ha vinto la batteria di ripescaggio, contribuendo a completare il team che rappresenterà il paese nella competizione mondiale. La prestazione della staffetta italiana ha anche portato al miglioramento del record nazionale in questa specialità.

L’Italia cala il poker e qualifica ai Mondiali di Pechino 2027 anche la 4×100 mista, grazie al successo ottenuto nella prima delle due batterie di ripescaggio che ha aperto il programma del day-2 alle World Relays 2026 di Gaborone. Diventano quattro dunque le staffette azzurre già certe di prendere parte alla prossima edizione della rassegna iridata, dopo i tre pass raccolti ieri al primo tentativo dalla 4×400 mista e dalle 4×100 e 4×400 femminili. Missione compiuta per il quartetto tricolore formato da Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e Zaynab Dosso (unica novità rispetto al primo turno, prendendo il posto di Irene Siragusa), che si è imposto nella prima serie odierna con il tempo di 40.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Zaynab Dosso trascina la 4×100 mista ai Mondiali! Frantumato il record italiano Notizie correlate Leggi anche: LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Zaynab Dosso porta l’Italia ai Mondiali nella mista! Attesa per la 4×100 maschile Leggi anche: Brilla la stella di Zaynab Dosso: cosa succederà ai Mondiali indoor Una raccolta di contenuti Si parla di: Dosso trascina la 4x100 donne ai mondiali di Pechino 2027 nelle World Relays di Gaborone. Dosso con la 4x100 mista nella seconda giornata delle World Relays a GaboroneZaynab Dosso sarà schierata oggi pomeriggio nella 4x100 mista dell'ottava edizione delle World Relays a Gaborone, in Botswana, nell'ottica di ottenere uno dei quattro ulteriori posti di qualificazione ... msn.com Zaynab Dosso all’arrembaggio: Posso scendere molto sotto gli 11 secondi. Prima c’era solo il calcio, poi…Zaynab Dosso sarà il grande faro dell'Italia in occasione delle World Relays, i ribattezzati Mondiali di staffette che si disputeranno a Gaborone ... oasport.it