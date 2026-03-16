Brilla la stella di Zaynab Dosso | cosa succederà ai Mondiali indoor

Zaynab Dosso si sta preparando per partecipare ai Mondiali indoor di atletica leggera. La atleta italiana, specializzata nelle gare di velocità, si sta allenando con l’obiettivo di ottenere un risultato importante. La competizione si svolgerà tra poche settimane e l’atleta è pronta a confrontarsi con le sue avversarie. La sua presenza è confermata e l’attenzione è rivolta alla sua performance in questa occasione.

La velocità nell’atletica femminile non è una novità. Diverse atlete negli ultimi anni ci hanno abituato a emozioni incredibili, con stili e categorie diverse, ma sempre con la stessa voglia di fare bene su qualsiasi pista. L’appuntamento è di quelli pesanti, visto che dal 20 al 22 marzo si disputeranno i Mondiali indoor a Torun, in Polonia, un antipasto decisamente importante in vista della stagione estiva. E tra le stelle che brilleranno con maggiore bagliore per l’Italia c’è sicuramente Zaynab Dosso. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Eptathlon, il giovane Stradi ai Tricolori indoor. La velocista Zaynab Dosso in pista in PoloniaInizia domani un fine settimana con l’atletica protagonista in varie regioni d’Italia e non solo, dalle indoor al cross e ai primi lanci all’aperto. Zaynab Dosso trionfa nei 60 metri ai Campionati Italiani Assoluti IndoorZaynab Dosso si è aggiudicata il titolo nei 60 metri piani femminili ai Campionati Italiani Assoluti Indoor, fermando il cronometro a 7. Una raccolta di contenuti su Zaynab Dosso Zaynab Dosso sogna in grande ai Mondiali indoor: sfida stellare con Alfred per l’oro?Zaynab Dosso si presenta con grandi ambizioni ai Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in programma a Torun da venerdì 20 a domenica 22 marzo. La ... oasport.it Zaynab Dosso: la rinascita dopo le Olimpiadi, lo psicologo, i tatuaggi e quell’episodio di razzismoDopo un periodo difficile Zaynab Dosso è tornata ai suoi livelli, correndo un’ottima batteria dei 100 metri e vincendola col tempo di 11.10. L’azzurra classe 1999 nata a Man, in Costa d’Avorio e ... gazzetta.it