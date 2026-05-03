LIVE Atletica World Relays 2026 in DIRETTA | Zaynab Dosso porta l’Italia ai Mondiali nella mista! Attesa per la 4×100 maschile

In diretta dagli eventi di atletica, si stanno svolgendo le gare dei World Relays 2026. La velocista italiana ha contribuito a qualificare la squadra mista ai Mondiali, mentre si attende la prova della staffetta 4x100 maschile. Poco prima delle 14.14, è prevista la prima delle due serie di ripescaggio della 4x400 metri mista. I risultati aggiornati sono disponibili aggiornando la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.14: Tra poco la prima delle due serie di ripescaggio della 4×400 mista. Italia già qualificata e più tardi al via in finale. Queste le protagoniste: 3 Ethiopia Nhial NYANG Banchalem BIKESE Eriema KERE Ajayeba ALIYE 3:25.55 3:28.67 4 Japan Kira HIRAKAWA Abigeirufuka IDO Kentaro SATO Nanako MATSUMOTO 3:12.08 3:13.61 5 PR of China Longyu GUO Yingying KONG Wenhao DING Fengdan LI 3:13.39 3:18.47 6 Canada Nathan GEORGE Ella CLAYTON Ryder RATTEE Dianna PROCTOR 3:12.95 3:14.93 7 Belgium Jonathan SACOOR Ilana HANSSENS Daniel SEGERS Camille LAUS 3:09.36 3:15.26 8 India Theerthesh P. SHETTY Kumari SALONI Nihal WILLIAM Rashdeep KAUR 3:12.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Zaynab Dosso porta l’Italia ai Mondiali nella mista! Attesa per la 4×100 maschile Notizie correlate Leggi anche: LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Italia a caccia di altri due pass per i Mondiali, Dosso nella mista! LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Italia con tante assenze, ma c’è Zaynab Dosso!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della giornata di apertura World Relays 2026, il Mondiale per le... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dove vedere in tv i World Relays 2026: orari, programma, canale in chiaro, streaming; World Relays 2026 oggi in tv: orari domenica 3 maggio, streaming, italiani in gara; LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: 4×400 mista, 4×100 e 4×400 donne azzurre in finale e a Pechino 2027!; World Relays 2026 oggi in tv: orari sabato 2 maggio, streaming, italiani in gara. LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: 4×400 mista, 4×100 e 4×400 donne azzurre in finale e a Pechino 2027!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.57: Per oggi è tutto, l'appuntamento è per domani alle 14.05 con la seconda e ultima giornata del Mondiale di ... oasport.it LIVE Atletica, World Relays 2026 in DIRETTA: Italia a caccia di altri due pass per i Mondiali, Dosso nella mista!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda e ultima giornata dei World Relays 2026, il Mondiale per ... oasport.it ITALIA SHOW! 4x100 MISTA AI MONDIALI Junior Tardioli, Elisa Valensin, Andrea Bernardi e Zaynab Dosso firmano il quarto pass azzurro per Pechino 2027: vinto il turno di ripescaggio alle World Relays di Gaborone in 40.69 e si vola in Cina! DIRETTA TV su - facebook.com facebook World Relays, i quartetti per il Day 2 in Botswana 4x100 MX - Tardioli, Valensin, Bernardi, Dosso 4x100 U - Longobardi, Randazzo, Desalu, Ali 4x400 MX - Benati, Polinari, Aceti, Coiro 4x100 D - Pagliarini, Hooper, Kaddari, Pavese 4x400 D - Borga, Troiani, x.com