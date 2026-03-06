Morti sospette il dolore della figlia di una presunta vittima | Papà stava bene era attivo Speriamo non c' entri

Una donna ha espresso il suo dolore dopo la morte del padre, sottolineando che l'uomo, nonostante alcune patologie pregresse, era in buona salute, autosufficiente e attivo fino a poco prima. La famiglia spera che il decesso non sia collegato alle circostanze sospette che circolano, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La vicenda ha attirato l'attenzione sul caso e sulla sorte dell'uomo.

“Nostro padre aveva delle patologie ma stava bene, era autosufficiente, attivo. Speriamo che la sua morte non abbia nulla a che fare con tutta questa vicenda”. Sono queste le parole di Valeria Benini, una delle quattro figlie di Vittorio Benini, morto a 84 anni il 13 ottobre scorso, che si è fatta avanti, insieme alle sorelle, per vederci chiaro sulla morte del padre, anche lui anziano e anche lui su un'ambulanza dei “trasporti secondari” su cui era presente Luca Spada, l'operatore della Croce Rossa di 27 anni, indagato per omicidio plurimo premeditato collegato alle almeno 5 morti sospette avvenute in pochi mesi. I familiari si sono rivolti all'avvocato Max Starni, che già tutela l'ultima delle presunte vittime. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

