La mamma di Alex Zanardi | A mezzogiorno stava bene la sera non c’era più Ora non so come farò

La madre di Alex Zanardi ha riferito di aver appreso venerdì sera della sua morte da un fratello, senza conoscere le cause del decesso. Ha raccontato che a mezzogiorno era in buona salute, mentre la sera successiva non era più tra i vivi. La donna ha espresso il suo smarrimento e ha detto di non sapere come farà ad andare avanti dopo questa perdita improvvisa.