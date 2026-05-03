La mamma di Alex Zanardi | A mezzogiorno stava bene la sera non c’era più Ora non so come farò
La madre di Alex Zanardi ha riferito di aver appreso venerdì sera della sua morte da un fratello, senza conoscere le cause del decesso. Ha raccontato che a mezzogiorno era in buona salute, mentre la sera successiva non era più tra i vivi. La donna ha espresso il suo smarrimento e ha detto di non sapere come farà ad andare avanti dopo questa perdita improvvisa.
Il dolore della madre di Zanardi dopo la sua morte: "L'ho saputo venerdì sera da mio fratello, non si sa cosa sia stato. Ho perso una figlia di 16 anni. E mio marito ne aveva appena 54 di anni".🔗 Leggi su Fanpage.it
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