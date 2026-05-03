La mamma di Alex Zanardi | A mezzogiorno stava bene la sera non c’era più Ora non so come farò

Da fanpage.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La madre di Alex Zanardi ha riferito di aver appreso venerdì sera della sua morte da un fratello, senza conoscere le cause del decesso. Ha raccontato che a mezzogiorno era in buona salute, mentre la sera successiva non era più tra i vivi. La donna ha espresso il suo smarrimento e ha detto di non sapere come farà ad andare avanti dopo questa perdita improvvisa.

Il dolore della madre di Zanardi dopo la sua morte: "L'ho saputo venerdì sera da mio fratello, non si sa cosa sia stato. Ho perso una figlia di 16 anni. E mio marito ne aveva appena 54 di anni".🔗 Leggi su Fanpage.it

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