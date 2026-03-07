Elvis Presley gli ultimi mesi del Re | la verità sul declino prima della morte

Negli ultimi mesi del 1977, Elvis Presley aveva 42 anni, ma il suo aspetto mostrava segni di stanchezza e affaticamento. Durante quell’anno, il cantante trascorse molto tempo tra concerti, visite mediche e momenti di isolamento. La sua condizione fisica e mentale si deteriorò nel corso di quell’anno, portandolo a essere spesso lontano dal pubblico e dai palcoscenici.

Nel 1977 Elvis Presley ha solo 42 anni, ma il suo corpo ne dimostra molti di più. Gli ultimi 12 mesi della sua vita sono una zona d'ombra, sospesa tra il mito e il declino, tra la dimensione di icona mondiale e quella di un uomo prigioniero della propria fama. È il tempo in cui il «Re del rock» si trasforma in una copia stanca, costretta a replicare sé stessa, mentre l'uomo, Elvis Aaron Presley, sembra svanire dietro l'intrattenitore. Già nel 1976 qualcosa si è incrinato definitivamente. A ottobre di quell'anno la leggenda entra per l'ultima volta in uno studio di registrazione nella Jungle Room, una sala d'incisione improvvisata nella residenza di Graceland, dove incide brani come Moody Blue e Way Down.