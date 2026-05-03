Zanardi e quel prezioso supporto a Telethon Lecco | Non arrendersi mai il suo messaggio più grande
Tutta Italia piange Alessandro Zanardi, noto ex pilota di Formula 1 e quattro volte campione paralimpico, morto ieri all'età di 59 anni. Il territorio lecchese lo ricorda con affetto, in particolare per il suo sostegno alla ricerca scientifica attraverso Telethon. Zanardi aveva promosso e partecipato a iniziative di sensibilizzazione, condividendo il messaggio di non arrendersi mai. La sua figura rimane legata anche a questa attività di impegno sociale.
Tutta Italia piange Alessandro Zanardi, atleta vero e uomo coraggioso. Alex, ex pilota di Formula 1 e quattro volte oro paralimpico, è morto ieri all'età di 59 anni e anche il territorio lecchese lo ricorda con affetto, pensando in particolare al suo prezioso supporto a favore della ricerca.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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