Zanardi e quel prezioso supporto a Telethon Lecco | Non arrendersi mai il suo messaggio più grande

Tutta Italia piange Alessandro Zanardi, noto ex pilota di Formula 1 e quattro volte campione paralimpico, morto ieri all'età di 59 anni. Il territorio lecchese lo ricorda con affetto, in particolare per il suo sostegno alla ricerca scientifica attraverso Telethon. Zanardi aveva promosso e partecipato a iniziative di sensibilizzazione, condividendo il messaggio di non arrendersi mai. La sua figura rimane legata anche a questa attività di impegno sociale.