Nuovo record con 470.500 euro raccolti | Lecco sempre più capitale della ricerca Telethon

Lecco ha raccolto 470.500 euro, stabilendo un nuovo record nazionale per Telethon, grazie all’impegno di cittadini e associazioni locali. La cifra, che supera ogni aspettativa, deriva dalle numerose iniziative di solidarietà organizzate in città nelle ultime settimane. Un esempio concreto è la grande maratona benefica che ha coinvolto scuole, aziende e volontari, dimostrando ancora una volta come Lecco si confermi un punto di riferimento per la ricerca medica in Italia.

Città e provincia si confermano un esempio nazionale grazie a una rete associativa esemplare e alla generosità di tanti cittadini: "Risultati concreti nelle terapie per le malattie genetiche" Nuovo record nazionale per Telethon Lecco, sempre all'insegna della solidarietà e di risultati concreti in favore della ricerca medico-scientifica. Come illustrato oggi in municipio a Lecco da parte del coordinamento provinciale, la maratona numero 34 da poco conclusa ha permesso di raccogliere ben 470.500 euro che si trasformeranno in cure e terapie per le malattie genetiche rare. Un risultato raggiunto ancora una volta grazie all'impegno di tanti volontari, comuni, associazioni e scuole di città e provincia, oltreché della generosità dei lecchesi, come ricordato anche dalle autorità presenti alla conferenza stampa di ufficializzazione dei dati 2025.🔗 Leggi su Leccotoday.it Maratona Telethon. Donati 470.500 euroDurante l’ultima maratona Telethon, i lecchesi hanno raccolto 470. Telethon, aiuti per la ricerca: da Bnl Bnp Paribas 9 mln (in 34 anni raccolti oltre 350 mln)Bnl Bnp Paribas ha raccolto 9 milioni di euro nel 2025 a favore della Fondazione Telethon, contribuendo alla ricerca sulle malattie genetiche rare. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lecco: nuovo record per la Maratona Telethon, raccolti 470.500 euro; Telethon, Lecco supera se stessa: 470.500 euro per la ricerca sulle malattie genetiche rare; Lecco capitale di Telethon: nuovo record, raccolti 470.500 euro; Porsche Taycan, nel cassetto c'è una nuova versione estrema. Lecco capitale di Telethon: nuovo record, raccolti 470.500 euroOltre 50mila euro in più rispetto allo scorso anno Sentitevi parte in causa dei risultati di Telethon perché dietro c’è ogni singolo euro che viene raccolto LECCO – I vertici provinciali di Telethon ... msn.com La velocista dell’Atletica L’Aquila Antonella Nardis firma un nuovo record regionale assoluto nei 60 metri indoor a Modena facebook Le banche italiane continuano a correre: nuovo record di utili nel 2025. I primi 9 Gruppi raggiungono utili complessivi pari a 31,7 miliardi di euro, in crescita del +5,4% rispetto al 2024. Nonostante la riduzione del margine d’interesse, la performance è sosten x.com